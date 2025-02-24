Apple вложит в экономику США полтриллиона долларов

Apple инвестирует $500 миллиардов в экономику США и НИОКР

Корпорация Apple анонсировала крупнейшие для себя инвестиции в экономику Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте компании.

Apple заявила, что вложит в экономику США 500 миллиардов долларов в течение ближайших четырех лет. По словам руководителей IT-гиганта, полтриллиона долларов направят на развитие американских инноваций, передовое высококвалифицированное производство и поддержку широкого спектра инициатив.

В рамках нового пакета инвестиций Apple и партнеры откроют новый передовой производственный объект в Хьюстоне для производства серверов для искусственного интеллекта (ИИ). Также компания удвоит инвестиции в Фонд передового производства США и откроет новую академию для обучения инженеров в Детройте.

В компании подчеркнули, что сейчас предоставляют более 2,9 миллиона рабочих мест с помощью прямого трудоустройства и партнеров. За последние пять лет корпорация заплатила 75 миллиардов долларов налогов в американскую казну. В Apple пообещали увеличить количество рабочих мест: так, объект в Хьюстоне даст работу тысячам специалистов.

В материале говорится, что Apple продолжит вкладывать деньги в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В течение ближайших четырех лет компания хочет нанять 20 тысяч высококвалифицированных специалистов.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Технологическими партнерами проекта стали Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle и OpenAI.