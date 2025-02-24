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08:12, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Apple ввела новое ограничение для россиян

Apple закрыла для россиян доступ к платформе разработки бизнес-приложений
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Корпорация Apple закрыла доступ российским разработчикам к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Об этом сообщает РБК.

Теперь использование разработанных в ней корпоративных приложений невозможно, отметил телеканал. Глава Touch Instinct Дмитрий Костин отметил, что с 12 февраля все данные, связанные с программой, были удалены и пользоваться ею больше нельзя.

Ранее Apple запустила новый сервис «Приглашения». В начале февраля о запуске нового приложения рассказал авторитетный инсайдер Марк Гурман. Специалист отметил, что сервис позволит приглашать на встречи пользователей Apple и работать через облачный сервис iCloud.

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