Apple ввела новое ограничение для россиян

Apple закрыла для россиян доступ к платформе разработки бизнес-приложений

Корпорация Apple закрыла доступ российским разработчикам к платформе Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Об этом сообщает РБК.

Теперь использование разработанных в ней корпоративных приложений невозможно, отметил телеканал. Глава Touch Instinct Дмитрий Костин отметил, что с 12 февраля все данные, связанные с программой, были удалены и пользоваться ею больше нельзя.

Ранее Apple запустила новый сервис «Приглашения». В начале февраля о запуске нового приложения рассказал авторитетный инсайдер Марк Гурман. Специалист отметил, что сервис позволит приглашать на встречи пользователей Apple и работать через облачный сервис iCloud.