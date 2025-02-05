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11:29, 5 февраля 2025Наука и техника

Apple запустила сервис с приглашениями

Apple запустила приложение «Приглашения» для организации встреч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американская корпорация Apple запустила новый сервис «Приглашения». Об этом сообщается на сайте компании.

Приложение «Приглашения» (Invites) позволяет планировать встречи и мероприятия — например, дни рождения, отпуска, вечеринки и прочее. Пользователи Apple смогут создавать события, указывать адрес, дату и время, выбирать плейлист мероприятия и делиться фотографиями. Приложение позволяет приглашать друзей и близких по ссылке или через QR-код.

«С Apple Invites событие оживает с момента создания приглашения, и пользователи могут делиться незабываемыми воспоминаниями даже после того, как они соберутся вместе», — заметил топ-менеджер Apple Брент Чиу-Уотсон.

Создавать и модерировать мероприятия в приложении можно только с платной подпиской iCloud+. Однако подтверждать участие могут и пользователи без подписки. Сервис доступен в том числе и в России и полностью переведен на русский язык.

В начале февраля о запуске нового приложения Apple рассказал авторитетный инсайдер Марк Гурман. Специалист отметил, что сервис позволит приглашать на встречи пользователей Apple и работать через облачный сервис iCloud.

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