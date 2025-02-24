Британский аналитик рассказал о скорой капитуляции ВСУ

Аналитик Меркурис: Бойцы ВСУ перестанут воевать после начала переговоров

Украинские военные, которые сейчас находятся в ужасном состоянии по всей линии фронта, будут все чаще отказываться от участия в боевых действиях. Бойцы перестанут сопротивляться, когда поймут, что начались переговоры между Россией и США, заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Когда у них (у украинских военных — прим. "Ленты.ру") начнут заканчиваться припасы, когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом разгаре, — это начнет оказывать эффект», — высказал мнение эксперт.

По мнению Меркуриса, в такой ситуации украинские бойцы начнут ставить под сомнение необходимость участия в «уже проигранной войне». По всей вероятности, военные задумаются и о целесообразности выполнения приказов «полностью оторванного от реальности президента». Ситуация для ВСУ стремительно ухудшается, резюмировал аналитик.

Ранее Александр Меркурис заявил, что Соединенные Штаты перестали публично общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект «Украина».

Также британский аналитик предположил, что Владимир Зеленский больше всего боится того, что Штаты призовут провести выборы в республике. Так, это заявление может «стать посланием» украинцам о том, что США «больше не хотят видеть Зеленского на этом месте».