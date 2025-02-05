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20:06, 5 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли главный страх Зеленского

Меркурис: Зеленский большего всего боялся призыва США провести выборы на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится того, что США призовут провести выборы в республике. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Единственное заявление, которого Зеленский боялся больше всего, поступило от [спецпредставителя президента США Дональда Трампа по России и Украине] Келлога, который сказал, что Киеву действительно необходимо провести выборы», — заявил эксперт.

По мнению Меркуриса, это заявление может «стать посланием» украинцам о том, что США «больше не хотят видеть Зеленского на этом месте».

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут только после окончания конфликта.

1 февраля Келлог рассказал, что Запад хочет проведения выборов на Украине до конца 2025 года.

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