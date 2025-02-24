Будущего канцлера Германии попросили помочь с выборами в соседней с Россией стране

Зурабишвили попросила нового канцлера Германии Мерца поддержать выборы в Грузии

Саломе Зурабишвили, чей статус президента Грузии оспаривается, попросила будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поддержке новых выборов в кавказской республике. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Зурабишвили поздравила победивший на выборах в бундестаг Христианско-демократический союз (ХДС) и лично Мерца. Помимо этого, политик попросила поддержки в проведении новых выборов в Грузии. «Рассчитываем на вашу поддержку в этот решающий момент для европейского будущего Грузии и новых, свободных и справедливых выборов», — заявила Зурабишвили.

Требование провести повторные выборы в Грузии является одним из главных у оппозиции и протестующих в стране. Европейский парламент (ЕП) недавно признал Зурабишвили легитимным президентом и отказался признать таковыми нынешние власти в Тбилиси.

Ранее журнал Politco сообщил, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц «будет гораздо жестче» относиться к России и президенту страны Владимиру Путину. По информации издания, его действия будут противовесом политике предыдущего канцлера Олафа Шольца.