Политик Нимайер: вероятный канцлер ФРГ Мерц мог быть воспитан в духе русофобии

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заподозрил, что вероятный будущий канцлер Германии, лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц мог быть воспитан в духе русофобии. Его слова приводит РИА Новости.

«В определенной степени верно, что в Западной Германии были русофобские и антибольшевистские установки. Людей учили быть против большевиков, коммунистов, русских. Это, можно сказать, было в генах», — заявил политик.

По его словам, Мерц тем не менее является политическим реалистом, он возглавлял наблюдательный совет инвестиционной компании BlackRock в ФРГ, поэтому подобный опыт может помочь ему преодолеть давние предрассудки.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг, победу на которых одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС под руководством Мерца.

