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07:59, 25 февраля 2025Мир

Будущего канцлера Германии заподозрили в воспитании в духе русофобии

Политик Нимайер: вероятный канцлер ФРГ Мерц мог быть воспитан в духе русофобии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заподозрил, что вероятный будущий канцлер Германии, лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц мог быть воспитан в духе русофобии. Его слова приводит РИА Новости.

«В определенной степени верно, что в Западной Германии были русофобские и антибольшевистские установки. Людей учили быть против большевиков, коммунистов, русских. Это, можно сказать, было в генах», — заявил политик.

По его словам, Мерц тем не менее является политическим реалистом, он возглавлял наблюдательный совет инвестиционной компании BlackRock в ФРГ, поэтому подобный опыт может помочь ему преодолеть давние предрассудки.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг, победу на которых одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС под руководством Мерца.

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