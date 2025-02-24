Части россиян пообещали непогоду

Синоптик Вильфанд: Сильные осадки ожидаются на Урале и юге европейской части РФ

В понедельник, 24 февраля, сильные осадки ожидаются на Урале, юге европейской части страны и в Поволжье. О непогоде предупредил часть россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Непогода на юге будет связана с фронтальными разделами, которые вызывают мощные осадки. Так, в Сочи и в Краснодарском крае пройдут дожди, мокрый и обычный снег, рассказал синоптик. Однако постепенно осадки будут прекращаться, уточнил Вильфанд.

В Ростовской области в начале недели тоже ожидаются сильные осадки в виде снега, ветер усилится до 15 метров в секунду — вероятны метели. Похожая погода придет в Ямало-Ненецкий автономный округ, на юг Урала и Приволжского федерального округа, заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы об аномально холодном начале недели. Погода в столице будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Синоптик отметил, что ветер будет штилевым, поэтому его направление не прогнозируется, осадки маловероятны.