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15:06, 24 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады призвал Зеленского уйти в отставку

Дмитрук: Для урегулирования конфликта Зеленский должен уйти в отставку
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Для урегулирования конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

«Сегодня перед нами есть реальная формула! Зеленский освобождает Украину (не вижу никак препятствий для этого, поскольку он просто террорист, захвативший власть, и ни о какой отставке я даже не хочу говорить, потому что в отставку могут уйти только те, кто занимают какую-то должность законно, а не с помощью силового захвата)», — написал Дмитрук.

По его словам, после этого необходимо вернуть из тюрем и из-за границы всех депутатов Рады. Далее, добавил Дмитрук, следует выбрать нового главу украинского парламента, который станет исполняющим обязанности президента, и переговорную группу для урегулирования конфликта и подготовки страны к выборам.

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