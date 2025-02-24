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06:50, 24 февраля 2025Из жизни

Десятки британцев скончались из-за «Оземпика»

The Sun: Более 80 жителей Великобритании скончались из-за применения «Оземпика»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Lee Smith / Reuterss

Более 80 жителей Великобритании скончались после использования препаратов для лечения сахарного диабета и похудения, включая «Оземпик» от Novo Nordisk и «Мунджаро» от Eli Lilly. Об этом свидетельствуют данные Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

Британская газета Sun уточняет, что 29 человек умерли после препаратов «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас», а еще 35 — после «Саксенды» и «Виктозы».

Кроме того, отмечается, что 22 из умерших использовали препараты в первую очередь для похудения, а остальные 60 — для лечения типа второго диабета.

Ранее на Западе раскрыли черный рынок торговли популярной инъекции для лечения диабета «Оземпик», которые также используют для похудения.

До этого у «Оземпика» обнаружился опасный побочный эффект. Выяснилось, что применявшие препарат американцы столкнулись с потерей зрения.

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