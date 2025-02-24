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16:25, 24 февраля 2025Экономика

Экспортные цены на российскую пшеницу заметно выросли

«Русагротранс»: Экспортные цены на российскую пшеницу достигли $252 за тонну
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

К концу февраля 2025 года экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5 процента выросли до 252 долларов за тонну. О заметном увеличении стоимости ключевой агропродукции для иностранных покупателей сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

Рост экспортных цен на российскую пшеницу наблюдается с конца января 2025 года. За последний месяц стоимость тонны этой агропродукции увеличилась на 16 долларов. Недельный прирост составил 7 долларов. Речь идет о контрактах на поставки на условиях free on board (FOB) в феврале-марте 2025 года, уточнили эксперты.

В результате экспортные цены на российскую пшеницу к концу последнего месяца зимы фактически достигли уровня, который фиксировался в конце мая 2024 года. Тогда, напомнили аналитики, участники глобального рынка реагировали на возможные риски потери урожая в России «из-за возвратных заморозков».

По итогам второй половины 2024 года главным покупателем российской пшеницы оказался Египет. В июле-декабре эта африканская страна закупила у РФ в общей сложности 5,45 миллиона тонн этой продукции (прирост в 1,8 раза). В число важных импортеров российской пшеницы также вошли Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Всего в июле-декабре РФ отправила на экспорт 30 миллионов тонн ключевой агропродукции.

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