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13:39, 24 февраля 2025Экономика

Евросоюз решил снять санкции с одной ближневосточной страны

Совет ЕС: С Сирии снимут санкции в сферах энергетики, транспорта и банков
Кирилл Луцюк

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) начали снимать санкции с Сирии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.

Речь идет об ограничениях, которые накладывались на сирийские банки, а также на энергетический и транспортный секторы. В частности, из-под рестрикций выведут Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines. Кроме того, снят запрет на предоставление средств и экономических ресурсов сирийскому центральному банку, а также на поставки в эту ближневосточную страну предметов категории люкс для личного пользования.

В конце прошлого года Сирия запретила завозить на ее территорию товары из России. Что касается восстановления сирийской экономики, то, возможно, этим займется Саудовская Аравия.

Между тем, по данным на декабрь прошлого года, в хранилище сирийского центрального банка осталось около 26 тонн золота.

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