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16:00, 24 февраля 2025Путешествия

Евросоюз запретит полеты работающим в России авиакомпаниям третьих стран

ЕС запретит летать на свою территорию перевозчикам, выполняющим рейсы в России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Евросоюз (ЕС) усложнит работу авиакомпаниям третьих стран, которые выполняют рейсы внутри России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Еврокомиссию.

Так, обновленные санкции предполагают, что иностранные перевозчики, работающие в России для транспортировки пассажиров или авиационных товаров отечественным авиакомпаниям, не смогут летать по территории Европы из-за нового запрета. В настоящее время лишь у российских авиакомпаний есть право летать по стране.

При этом ранее Минтранс обсуждал возможность допуска иностранных авиакомпаний к внутренним рейсам. К примеру, речь идет о Казахстане.

Ранее сообщалось, что число транзитных полетов иностранных авиакомпаний через воздушное пространство России за 11 месяцев 2024 года выросло на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Уточняется, что всего на международных воздушных линиях, включающих транзит, было выполнено 439,9 тысячи полетов.

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