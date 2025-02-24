Евросоюз запретит полеты работающим в России авиакомпаниям третьих стран

ЕС запретит летать на свою территорию перевозчикам, выполняющим рейсы в России

Евросоюз (ЕС) усложнит работу авиакомпаниям третьих стран, которые выполняют рейсы внутри России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Еврокомиссию.

Так, обновленные санкции предполагают, что иностранные перевозчики, работающие в России для транспортировки пассажиров или авиационных товаров отечественным авиакомпаниям, не смогут летать по территории Европы из-за нового запрета. В настоящее время лишь у российских авиакомпаний есть право летать по стране.

При этом ранее Минтранс обсуждал возможность допуска иностранных авиакомпаний к внутренним рейсам. К примеру, речь идет о Казахстане.

Ранее сообщалось, что число транзитных полетов иностранных авиакомпаний через воздушное пространство России за 11 месяцев 2024 года выросло на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Уточняется, что всего на международных воздушных линиях, включающих транзит, было выполнено 439,9 тысячи полетов.