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20:32, 24 февраля 2025Бывший СССР

Ганчев рассказал о продвижении ВС России на правом берегу реки Оскол

Ганчев: ВС России расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши ребята делают все, чтобы отодвинуть врага дальше. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол постепенно расширяется», — подчеркнул глава Харьковской ВГА.

Ганчев наряду с этим отметил большие потери личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также указал на обстрелы со стороны ВСУ недавно занятых российскими войсками населенных пунктов.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта. Он добавил, что российские войска особенно успешно наступают в районе Курахово, а также Новоселки.

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