Глава российского региона отреагировал на сообщения о своей смерти

Врио новгородского губернатора Дронов опроверг слухи о своей смерти

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Новгородской области Александр Дронов опроверг слухи о своей смерти. Соответствующий пост чиновник опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Я жив и здоров! Не дождетесь. Времени отвечать на эту ересь у меня нет. Работаем!» — отреагировал Дронов на появившуюся в сети информацию.

Как рассказал глава пресс-службы врио губернатора Николай Шестаков, недостоверная информация была размещена в социальных сетях.

За последние дни в Сети появились фейковые новости о смерти и других российских губернаторов. Так, опровергать слухи пришлось главе Вологодской области Георгию Филимонову, который рекомендовал провокаторам «не совать пальцы в розетку».

Кроме того, в Сети распространялись недостоверные сообщения о смерти губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Он возложил вину за дезинформацию на Украину и связал эти действия с атакой на местный нефтеперерабатывающий завод.