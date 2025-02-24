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11:07, 24 февраля 2025Наука и техника

Испанская компания начнет запускать ракеты из Омана

Испанская компания PLD Space начнет запускать ракеты Miura 5 из Омана
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Испанская компания PLD Space подписала соглашение о запуске ракеты Miura 5 с космодрома Этлак в Омане. Об этом сообщает European Spaceflight.

Первый запуск носителя с площадки в арабской стране ожидается в 2027 году. В PLD Space заметили, что это необходимо для «удовлетворения потребностей своих клиентов на восточном рынке».

Также испанская компания планирует проводить ракетные пуски с космодрома Куру во Французской Гвиане и заявляет о планах получить в 2025 году разрешение на старты с третьей площадки. Всего к 2020 году PLD Space планирует ежегодно запускать 30 ракет Miura 5.

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В январе издание сообщило, что PLD Space выиграла второй и последний раунд конкурса на создание многоразовой ракеты.

Перспективная многоразовая двухступенчатая ракета Miura 5 предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки общей массой до 1080 килограммов.

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