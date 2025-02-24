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19:26, 24 февраля 2025Забота о себе

Кардиолог предупредил о симптомах скрытого сердечного приступа без боли

Кардиолог Ефремкин: О скрытом сердечном приступе говорят упадок сил и бледность
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Инфаркт миокарда традиционно ассоциируется с резкой болью в груди, но иногда приступ может протекать без выраженного дискомфорта, рассказал кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Иван Ефремкин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о симптомах скрытого сердечного приступа.

По его словам, отсутствие боли при инфаркте случается редко, однако чаще всего оно связано с нарушением работы нервных окончаний. Сердечный приступ может не сопровождаться болью при приеме психотропных препаратов и алкоголя, поскольку они уменьшают болевой порог, а также при диабете, так как при этом заболевании чувствительность к боли снижается.

Ефремкин отметил, что у скрытого сердечного приступа есть ряд косвенных симптомов: одышка даже при небольшой нагрузке; упадок сил, снижение работоспособности без явных причин; резкое ухудшение самочувствия; головокружение, ощущение нехватки воздуха; снижение артериального давления, сбои в ритме сердца; побледнение кожи, синюшность губ.

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Врач уточнил, что некоторые симптомы можно спутать с симптомами других заболеваний. Однако если одышка, слабость и головокружение возникли внезапно и без очевидных причин, стоит обратиться к специалисту.

В группе риска — мужчины старше 40 лет и женщины после 50, особенно если у них есть факторы, повышающие вероятность сердечного приступа: курение, избыточный вес, повышенный уровень холестерина, диабет. Также инфаркт без боли чаще встречается у пожилых людей и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни

Иван Ефремкинкардиолог

Доктор добавил, что несвоевременное выявление сердечного приступа повышает риск осложнений: возможны опасные нарушения ритма, поражение сердечной мышцы и увеличение размеров камер сердца. «При отсутствии лечения вероятность летального исхода возрастает. В некоторых случаях симптомы могут напоминать простуду — например, слабость и холодный пот, что дополнительно затрудняет своевременное выявление инфаркта», — добавил он.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала о еще одной опасности красного мяса. По ее словам, этот продукт вреден для гипертоников.

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