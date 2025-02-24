Китай при помощи ИИ задумал отправку миссии к границам Солнечной системы

SpaceNews: Китай при помощи ИИ отправит миссию к границам Солнечной системы

Китай при помощи систем искусственного интеллекта (ИИ) задумал отправку миссии к границам Солнечной системы. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает издание SpaceNews.

По мнению специалистов из КНР, системы ИИ могут помочь в решении задач, касающихся особенностей работы космического аппарата в условиях неизвестной среды, неопределенностях в целях и задачах миссии, а также при возникновении проблем, связанных с задержкой связи на больших расстояниях и ограниченной скорости передачи научных данных.

Целью использования систем ИИ в перспективном космическом аппарате называется снижение его зависимости от решений, принимаемых на Земле.

В амбициозные планы китайской стороны входит запуск пары космических аппаратов, работающих на радиоизотопном термоэлектрическом генераторе, которые бы к концу столетия преодолели расстояние более тысячи астрономических единиц, совершив пролеты мимо небесных тел в поясе Койпера.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что китайский посадочный модуль Chang'e 7 с «хоппером» отправится к Луне в 2026 году.