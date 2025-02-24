Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 24 февраля 2025Наука и техника

Китай при помощи ИИ задумал отправку миссии к границам Солнечной системы

SpaceNews: Китай при помощи ИИ отправит миссию к границам Солнечной системы
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: CactiStaccingCrane / Wikimedia

Китай при помощи систем искусственного интеллекта (ИИ) задумал отправку миссии к границам Солнечной системы. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает издание SpaceNews.

По мнению специалистов из КНР, системы ИИ могут помочь в решении задач, касающихся особенностей работы космического аппарата в условиях неизвестной среды, неопределенностях в целях и задачах миссии, а также при возникновении проблем, связанных с задержкой связи на больших расстояниях и ограниченной скорости передачи научных данных.

Целью использования систем ИИ в перспективном космическом аппарате называется снижение его зависимости от решений, принимаемых на Земле.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

В амбициозные планы китайской стороны входит запуск пары космических аппаратов, работающих на радиоизотопном термоэлектрическом генераторе, которые бы к концу столетия преодолели расстояние более тысячи астрономических единиц, совершив пролеты мимо небесных тел в поясе Койпера.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что китайский посадочный модуль Chang'e 7 с «хоппером» отправится к Луне в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон за несколько часов обсудил Украину с мировыми лидерами. Что политики ответили президенту Франции?

      Минобороны заявило о пожаре в корпусе военно-медицинской академии в Петербурге

      На видео попал момент взрыва в российском магазине пиротехники

      Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике

      Стало известно о планах США подтолкнуть Украину к смене режима

      Франция и Великобритания захотели убедить Трампа не вести переговоры с Путиным

      Подруга выпавшей из поезда на Шри-Ланке россиянки назвала трагедию злой шуткой судьбы

      Названы самые частые психические расстройства россиян

      Российские военные рассказали об ударах по ВСУ под Суджей трофейной техникой противника

      Рыбака окружила стая голодных акул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше