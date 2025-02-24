Макрон обсудил Украину с Эрдоганом и представителями стран Евросоюза

Макрон обсудил Украину с Эрдоганом, Стармером, Шольцем и Орбаном

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что в воскресенье, 23 февраля, обсудил по телефону Украину с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом президент Франции сообщил в соцсети X.

«За несколько часов я поговорил с фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, Шольцем, Стармером, Эрдоганом и Орбаном», — отметил Макрон.

Французский глава отметил, что представители разных стран хотят добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер запросили встречу и вскоре прибудут в США. Как заявил президент США Дональд Трамп, его французский коллега может посетить Штаты 24 февраля.

18 февраля стало известно, что Макрон провел беседы с Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским. В частности, политики договорились работать вместе над долгосрочным миром.