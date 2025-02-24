Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 24 февраля 2025Забота о себе

Матери-одиночке подсказали способ объяснить маленькой дочери отсутствие отца

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась мать-одиночка, ищущая способ объяснить дочери отсутствие отца. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, четырехлетняя дочь пошла в детский сад, узнала, что у ее новых друзей есть отцы, и стала задавать вопросы о собственном. «Я хочу быть с ней как можно более честной, но мой бывший — пустая трата времени, он ушел, когда я была на четвертом месяце беременности, и с тех пор я не видела его и не слышала о нем», — призналась она.

Пока автор письма сказала девочке, что ее отец ушел из семьи еще до ее рождения и что родители больше не хотели быть вместе. Говорить о мужчине она больше не хочет и задается вопросом, правильно ли делает.

Нолан отметила, что женщина действительно не должна вдаваться в подробности, поскольку дочке всего четыре года. «Ей любопытно, потому что она видит в школе других детей с их отцами, но ей просто нужно быстрое объяснение. Очевидно, вы можете сказать больше, когда она подрастет, предоставив информацию, соответствующую ее возрасту», — посоветовала специалистка.

Материалы по теме:
Папа с того света Он очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
Папа с того светаОн очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
30 мая 2019
Не в себе Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Не в себеКак живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
16 мая 2018

Нолан похвалила автора письма за то, что та воздержалась от негативных оценок бывшего партнера. «Конечно, придет время, когда она будет задавать более жесткие вопросы. Я думаю, вы должны быть готовы к тому, что, когда она станет старше, возможно, захочет найти его и оценить ситуацию сама. Возможно, она захочет задать ему вопросы, почему он ушел и почему не хочет быть частью ее жизни. Будьте к этому готовы в свое время, но главное — создайте безопасное место, где она сможет задавать вопросы в ближайшие годы», — заключила коуч.

Ранее к Нолан обратилась девушка, возмущенная сексуальным поведением подруги. Девушка рассказала, что ее замужняя лучшая подруга, воспитывающая двоих детей, начала роман с мужем еще одной общей приятельницы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если вам очень нужно, я готов». Зеленский заявил о готовности уйти в отставку. Какие условия он выдвинул?

      Матери-одиночке подсказали способ объяснить маленькой дочери отсутствие отца

      Учительница пять раз занималась сексом с учеником и отказалась признать вину

      Трамп поздравил ХДС с победой на выборах в Германии

      В США чиновники решили саботировать приказы Маска

      В Белом доме высказались о взаимодействии с Россией

      Совбез ООН проголосует по нейтральной резолюции США по Украине

      44-летняя Кристина Агилера снялась в откровенном бюстгальтере

      В канализации нашли аллигаторов

      США начали работу над прототипами двигателя для истребителя шестого поколения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше