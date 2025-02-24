Глава МИД Германии оценила влияние итогов выборов на поддержку Украины

Бербок: Итоги выборов в бундестаг не повлияют на поддержку Украины Германией

Итоги прошедших выборов в бундестаг никак не повлияют на поддержку Украины Германией. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«Любой человек извне или даже изнутри, кто сейчас надеется, что произойдут какие-то изменения в поддержке Украины, я полагаю, слышал, как все кандидаты и вновь избранные представители вчера решительно заявили, что в вопросе поддержки Украины со стороны Германии ничего не изменится», — отметила глава МИД ФРГ.

Бербок добавила, что Германия и ее «демократические партии едины в своей поддержке мира».

Ранее журнал Politico сообщил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, будет «гораздо жестче» относиться к России, чем его предшественник Олаф Шольц.

На выборах в бундестаг победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под руководством Мерца.

