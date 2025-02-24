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13:33, 24 февраля 2025Наука и техника

Минобороны рассказало о защите техники от дронов

МО РФ: Ремонтники устанавливают защиту от БПЛА на технику в Курской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ремонтные подразделения в Курской области устанавливают дополнительную защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военную технику. О модернизации машин рассказало Минобороны России (МО РФ) в Telegram.

«Военнослужащие ремонтной роты 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии продолжают восстанавливать и модернизировать боевую технику в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Но опубликованном видео показали установку решетчатых экранов и комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов на внедорожник.

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В январе в зоне спецоперации заметили Т-72Б3М с антидроновым экраном, который внешне напоминает дреды. Конструкция из стальных канатов защищает верхнюю полусферу машины от ударов FPV-дронами.

В декабре 2024 года в пресс-службе «Уралвагонзавода» заявили, что все танки концерна, которые поступают в зону проведения спецоперации, оснащают средствами РЭБ для защиты от дронов.

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