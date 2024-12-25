«Уралвагонзавод» рассказал об оснащении танков защитой от дронов

УВЗ: все танки для зоны СВО оснащают антидроновыми средствами РЭБ

Все танки концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»), которые поступают в зону проведения специальной военной операции (СВО), оснащают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ, передает РИА Новости.

Отмечается, что УВЗ работает над повышением защищенности бронетехники от атак беспилотников с учетом меняющейся тактики применения дронов противником. Специалисты оснащают машины экранами, которые защищают моторно-трансмиссионное отделение и корму башни танков от дронов, противотанковых ракет и кумулятивных гранат.

«Танки комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие БПЛА», — рассказали в пресс-службе.

УВЗ выпускает различную бронетехнику, включая танки Т-90 и Т-72, инженерные машины разграждения и боевые машины поддержки танков «Терминатор».

В октябре стало известно, что компания «Витязь» (входит в УВЗ) в сжатые сроки поставила производство антидроновых экранов для бронетехники, которые называют «мангалами», на поток.