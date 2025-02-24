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10:16, 24 февраля 2025Ценности

Муж снял Анастасию Ивлееву без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Муж снял российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость поделилась серией кадров, сделанных ее новым супругом — телеведущим Филиппом Бегаком. На одном из них она позировала, сидя за столом в облегающем синем лонгсливе и с полностью оголенными ногами.

Также инфлюэнсерша предстала перед камерой в белом топе от бикини бренда Louis Vuitton с треугольными чашками, который частично обнажал ее бюст. При этом она обвернула тело полотенцем и отказалась от макияжа. «Я — глазами ведущего с "Культуры" [телеканал "Россия Культура"]», — указала в подписи автор поста.

В январе Анастасию Ивлееву заподозрили в насмешке над новой стрижкой коллеги и бывшей подруги Иды Галич.

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