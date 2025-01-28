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14:35, 28 января 2025Ценности

Анастасию Ивлееву заподозрили в насмешке над новой стрижкой Иды Галич

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву заподозрили в насмешке над новой стрижкой коллеги и бывшей подруги Иды Галич. Соответствующая публикация появилась на странице первой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ивлеева выложила фото, где позировала в облегающем черном мини-платье и с волосами коричневого оттенка. В комментариях стилистка Ксюша Смо поблагодарила инфлюэнсершу за то, что она вновь не осветлила волосы. «Спасибо, что не блонд», — написала она. «Спасибо, что без челки», — ответила автор поста.

Пользователи сети решили, что таким образом Ивлеева высмеяла Галич, которая ранее в январе сделала ультракороткую челку. «Ты еще и завистливая», «Куда уж без язвы к Иде. Зависть изо всех щелей», «Вот это отсылка», — заявили юзеры.

В июне 2023 года Ивлеева заявила, что Галич раздражает ее. Причину своей неприязни она объяснила тем, что не верит в искренность переживаний, которые Галич транслирует в соцсетях.

До этого блогерши объяснили, почему перестали дружить. Ивлеева заявила, что отношения с Галич изменились после того, как та забеременела. Галич, в свою очередь, посетовала, что Ивлеева не сдержала обещания быть рядом, когда в ее жизни произошли изменения.

В 2020 году между блогершами произошел публичный конфликт. Причиной стал пост Галич о блогерах, попавших в рейтинг Forbes. Она заявила, что заработала больше них, имея меньшее число подписчиков. Галич также осудила тех, кто проводит розыгрыши призов. Ивлеева в ответ на это призвала Галич не высказываться о таких конкурсах в негативном ключе.

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