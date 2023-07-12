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19:04, 12 июля 2023Интернет и СМИ

Ивлеева назвала раздражающую ее популярную личность

Блогерша Анастасия Ивлеева назвала Иду Галич раздражающей ее популярной личностью
Ида Галич

Ида Галич. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Блогерша Анастасия Ивлеева назвала раздражающую ее популярную личность. В своем проекте AgentShow, доступном во «ВКонтакте», она рассказала, что испытывает неприязнь к инфлюенсерше Иде Галич.

Ивлеева рассказала, что среди медийных персон больше всего ей не нравится Галич. «Я не верю в искренность и не особо люблю, когда блогеры, артисты выставляют напоказ все свои эмоциональные штуки, эту усталость бесконечную», — раскрыла инфлюенсерша причины своего негативного отношения к коллеге. Она также добавила, что не понимает, кто должен пожалеть Галич. «Меня это просто раздражает», — высказалась блогерша.

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Блогерша объяснила, что на соцсети публичных людей подписаны люди из регионов, которые занимается более затратной по времени и силам работой. «И они видят наш мир более сказочным, обычный человек никогда не поймет, как ты можешь уставать, когда у тебя было три рекламы, на которых ты заработала шесть миллионов рублей, как ты устала на двух моторах с артистами, отдала им свою энергию», — поиронизировала Ивлеева.

Ранее блогерши рассказали о том, почему перестали дружить. По словам Ивлеевой, их отношения изменились после того, как Галич забеременела. Галич, в свою очередь, призналась, что поведение бывшей подруги очень обидело ее.

Летом 2020 года между блогершами произошел публичный конфликт. Поводом для ссоры послужил пост Галич о рейтинге Forbes. Девушки поспорили из-за слов Галич о «ссаных гивах» (розыгрышах призов), которые, в том числе, проводила и Ивлеева. Тогда Галич заявила, что заработала больше многих блогеров из рейтинга, несмотря на меньшее число подписчиков, чем у них. Эти слова задели Ивлееву, и она призвала бывшую подругу перестать так негативно оценивать подобные конкурсы.

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    Олег Давыдов
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