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20:13, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Польшу призвали пересмотреть политику по Украине

Myśl Polska: Польша должна брать пример с Венгрии в украинском вопросе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша в украинском вопросе должна брать пример с Венгрии. С призывом к Варшаве пересмотреть политику по Украине выступил обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для польского издания Myśl Polska.

«Сегодня, когда США (...) говорят президенту Украины [Владимиру] Зеленскому "Мы все проверим" и "Конец халяве", пришло время и нам сказать: "Стоп! Это не в наших интересах". Польша должна сегодня идти путем Венгрии», — написал обозреватель.

Автор статьи также заявил, что польскому народу нужно быть бдительным, потому что неизвестно, будет ли потепление отношений России и США продолжительным. Он призвал соотечественников смотреть в будущее с оптимизмом, но при этом трезво оценивать текущие события.

Ранее другой обозреватель Myśl Polska Кристиан Каминьский призвал Варшаву наладить отношения с Москвой. Он также отметил, что авторитет России на международной арене растет.

Перед этим Ястржембский рассказал об опасности для Польши из-за ссоры с Россией. Он подчеркнул, что стране следует держаться подальше от российско-украинского конфликта.

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