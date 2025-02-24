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11:57, 24 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о продвижении ВС России

Проект DeepState: ВС России продвинулись у Белогоровки, Макеевки и Очеретоватого
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в Белогоровке, а также в районе Макеевки и Очеретоватого. О наступлении Вооруженных сил России сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«Карта обновлена. Враг продвинулся в Белогоровке, возле Макеевки и Очеретоватого», — говорится в публикации.

Как следует из данных карты, почти половина Белогоровки находится под контролем российских войск.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о продвижении Вооруженных сил России по всей линии фронта. По его словам, российские войска особенно успешно наступают в районе Курахово, а также Новоселки.

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