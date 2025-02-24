На Украине создали мультик-пародию об угождающем интересам России Трампе

В сети появился мультик-пародия на Трампа, идущего на уступки РФ по Украине

В сети появился мультик-пародия на президента США Дональда Трампа на украинском языке. В нем он убеждает Украину согласиться на условия российской и американской сторон в вопросе мирного урегулирования конфликта и всячески угождает интересам РФ, среди прочих, карикатурный ролик разместила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По сценарию Трамп ведет диалог с солдатом, символизирующим Украину (а не с президентом республики Владимиром Зеленским), который в течение всего разговора защищается от обстрелов. Американский лидер заявляет, что пришел закончить боевые действия, а военный спрашивает, неужели ему предлагают военную помощь, чтобы переломить ход конфликта? Трамп отвечает отрицательно. Его вновь спрашивают о гарантиях безопасности, но Трамп говорит, что у него есть план получше, который решит все проблемы.

«Все честно. Вы даете нам (США) половину ваших ресурсов, а России — половину ваших территорий. Все счастливы, конфликт закончен, я достиг мира», — резюмирует мультяшный президент США. А затем протягивает Украине договор о передаче прав на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов страны.

Когда солдат спрашивает, что же получит Украина, Трамп отвечает: «Ваши интересы не учитываются». Он также удивился тому, что, раз Украине нужен мир, то «зачем ей понадобилась война с РФ»? Далее американский лидер продолжил убеждать Украину принять предложение, отвечающее интересам США и России, в том числе приводя в его пользу абсурдные аргументы.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что планируемая сделка между Соединенными Штатами и Украиной по редкоземельным металлам не содержит военных гарантий для Киева. Глава ведомства ожидает, что Владимир Зеленский подпишет сделку.