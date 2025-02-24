Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:01, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

На Украине создали мультик-пародию об угождающем интересам России Трампе

В сети появился мультик-пародия на Трампа, идущего на уступки РФ по Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Craig Hudson / Reuters

В сети появился мультик-пародия на президента США Дональда Трампа на украинском языке. В нем он убеждает Украину согласиться на условия российской и американской сторон в вопросе мирного урегулирования конфликта и всячески угождает интересам РФ, среди прочих, карикатурный ролик разместила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По сценарию Трамп ведет диалог с солдатом, символизирующим Украину (а не с президентом республики Владимиром Зеленским), который в течение всего разговора защищается от обстрелов. Американский лидер заявляет, что пришел закончить боевые действия, а военный спрашивает, неужели ему предлагают военную помощь, чтобы переломить ход конфликта? Трамп отвечает отрицательно. Его вновь спрашивают о гарантиях безопасности, но Трамп говорит, что у него есть план получше, который решит все проблемы.

«Все честно. Вы даете нам (США) половину ваших ресурсов, а России — половину ваших территорий. Все счастливы, конфликт закончен, я достиг мира», — резюмирует мультяшный президент США. А затем протягивает Украине договор о передаче прав на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов страны.

Когда солдат спрашивает, что же получит Украина, Трамп отвечает: «Ваши интересы не учитываются». Он также удивился тому, что, раз Украине нужен мир, то «зачем ей понадобилась война с РФ»? Далее американский лидер продолжил убеждать Украину принять предложение, отвечающее интересам США и России, в том числе приводя в его пользу абсурдные аргументы.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что планируемая сделка между Соединенными Штатами и Украиной по редкоземельным металлам не содержит военных гарантий для Киева. Глава ведомства ожидает, что Владимир Зеленский подпишет сделку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если вам очень нужно, я готов». Зеленский заявил о готовности уйти в отставку. Какие условия он выдвинул?

      В Раде указали на критическую ошибку Зеленского в адрес Трампа

      Крокодил утащил второго ребенка за две недели

      В США предупредили Украину о выплатах компенсации за военную помощь в течение сотен лет

      На Украине создали мультик-пародию об угождающем интересам России Трампе

      Россиянам объяснили отсутствие трех выходных на 8 марта

      ВСУ подтянули к Курской области зенитные системы С-300

      Матери-одиночке подсказали способ объяснить маленькой дочери отсутствие отца

      Учительница пять раз занималась сексом с учеником и отказалась признать вину

      Трамп поздравил ХДС с победой на выборах в Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше