США отказались от военных гарантий Украине при заключении сделки по ископаемым

Бессент: возможная сделка между США и Украиной не включает военных гарантий

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что планируемая сделка между Соединенными Штатами и Украиной по редкоземельным металлам не содержит военных гарантий для Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Глава ведомства ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет сделку. По его словам, соглашения стран подразумевают гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее Украины. Министр отметил, что он называет это «гарантиями экономической безопасности».

Ранее издание The Financial Times сообщало, что США убрали из соглашения с Украиной о полезных ископаемых пункт о полном контроле над инвестиционным фондом, куда должны будут перечисляться доходы от украинских ресурсов.