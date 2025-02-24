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17:56, 24 февраля 2025Мир

На Западе жестко отреагировали на слова премьера Дании об Украине

Кошкович: Европейские политики хотят сорвать план Трампа по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Метте Фредериксен

Метте Фредериксен. Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Globallookpress.com

Европейские политики хотят сорвать план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. С таким утверждением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х.

«Довольно отвратительно это видеть, но да, европейская политическая элита, какой бы несостоятельной и бессильной она ни была, попытается саботировать мирную инициативу президента Дональда Трампа любой ценой», — написал аналитик, комментируя слова премьер-министра Дании о мире на Украине.

По мнению Кошковича, европейцы могут попытаться саботировать усилия американского лидера даже за счет украинцев. Аналитик допустил, что жители Украины скоро «проклянут Европу за все это и будут правы».

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в рамках своего визита в Киев заявила, что мир на Украине «будет опаснее войны», так как России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.

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