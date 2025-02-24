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18:29, 24 февраля 2025Забота о себе

Названо еще одно полезное свойство кофе

Диетолог Солнцева: Ежедневное употребление кофе может снижать риск диабета
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ежедневное употребление кофе может снижать риск развития диабета, рассказала врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева. Еще одно полезное свойство этого напитка она назвала в разговоре с aif.ru.

«Дело в том, что в кофе содержатся фенольные соединения, антиоксиданты, среди которых хлорогеновая кислота. Про хлорогеновую кислоту известно, что она является сильным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами, способствует повышению чувствительности тканей к инсулину и снижает всасывание в кровь глюкозы», — отметила врач.

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Солнцева добавила, что эти полезные свойства кофе также усиливают витамины группы B, фолиевая кислота, магний, хром и полифенолы, которые содержатся в его составе.

Доктор подчеркнула, что в день можно выпивать не более трех-четырех чашек кофе, и уточнила, что именно такое количество напитка сильнее всего снижает риск диабета. Солнцева также отметила, что этими полезными свойствами обладает и просто черный кофе, и кофе без кофеина, и кофе с молоком. При этом сахаром она порекомендовала не увлекаться.

Ранее врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе рассказал, что люди с некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или нестабильная стенокардия, должны ограничить количество кофеина в рационе или полностью исключить его. По словам врача, кофеин может увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

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