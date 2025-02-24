Названы пять убивающих женское либидо факторов

Психотерапевт Елена Толстая раскрыла пять основных факторов, которые убивают женское либидо. Их специалистка перечислила в разговоре с Пятым каналом.

По ее словам, первой причиной, по которой женщины перестают хотеть заниматься сексом, является недовольство собой и своей внешностью. Вторым фактором, негативно влияющим на женское либидо, Толстая назвала недоверие партнеру, в том числе подозрения в том, что он изменяет, или ощущение, что он не испытывает любви.

Кроме того, сексуальное влечение может пропадать из-за обиды, а также из-за однообразия сексуальной жизни.

«Следующим фактором стало вообще наличие гаджетов или каких-то сообщений в процессе вашей сексуальной жизни. То есть как только вы расслабляетесь, как только вы возбуждаетесь, и вдруг, например, партнеру или вам приходит некое сообщение… Психика получает сигнал, что вы не на первом месте и вы не настолько значимы, и ваше либидо тоже проваливается», — добавила Толстая.

Ранее сексолог Элис Чайлд назвала способы без стеснения рассказать партнеру о своих сексуальных желаниях. Научиться без стеснения говорить с партнером на подобные темы поможет практика наедине с собой, уверена она.