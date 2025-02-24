Посольство России попросило Францию принять необходимые меры еще до взрыва в Марселе

Посольство РФ просило Францию принять меры еще до взрыва в Марселе

Посольство РФ просило власти Франции принять необходимые меры по повышению безопасности еще до взрыва на территории российского генконсульства в Марселе. Об этом РИА Новости сообщили в диппредставительстве.

«Посольство России во Франции заблаговременно обратилось к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций в эти дни. Тем не менее такие нападения произошли», — передает российское информагентство.

Ранее стало известно, что сработало только одно из двух взрывных устройств, брошенных на территорию российского генконсульства. При этом брошенные предметы не были сосудами с зажигательной смесью.