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12:50, 24 февраля 2025Мир

Французские власти раскрыли детали теракта в российском генконсульстве

BFM: Сработало одно из двух взрывных устройств, брошенных в генконсульство РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сработало только одно из двух взрывных устройств, брошенных на территорию российского генконсульства в Марселе. Об этом сообщает BFM.

Представители местной полиции указали телеканалу, что брошенные предметы не были сосудами с зажигательной смесью. Отмечается, что в данный момент проводится экспертиза второго предмета, не успевшего сдетонировать.

«На месте происшествия находятся около тридцати пожарных и полицейских», — передает BFM.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от французских властей исчерпывающих мер по расследованию взрывов на территории генконсульства.

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