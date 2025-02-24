Приговор французу Винатье оставили в силе

В Москве суд оставил в силе приговор французу Винатье

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила в силе приговор французу Лорану Винатье (признан в России иноагентом) по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Винатье хотел оспорить решение Замоскворецкого районного суда Москвы, однако апелляцию оставили без удовлетворения.

14 октября 2024 года иностранца приговорили к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным по части 3 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). По версии следствия, француз несколько лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.