Пушков: По итогам выборов в Германии начнется падение экономики страны

По итогам выборов в Германии продолжится падение экономики ФРГ. Останутся и проблемы с мигрантами, высказал мнение российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Итак, немцы выбрали нового канцлера. Со времен Римской империи подтверждено: когда нация вступает в период деградации, во главе ее оказываются руководители, которые не спасают ее, а лишь способствуют ее дальнейшему затуханию», — отметил он.

Сейчас это и происходит в Германии, добавил сенатор. Пушков напомнил, что 15 лет назад немецкий финансист Тилло Сарацин написал книгу «Германия: самоликвидация». С тех пор процесс продолжается, с той лишь разницей, что теперь его возглавит не Олаф Шольц, а Фридрих Мерц, считает российский сенатор.

По его мнению, при Мерце продолжится «вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами».

Ранее Фридрих Мерц заявил, что намерен сформировать новое правительство к 20 апреля. До этого Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах. Он назвал полученный результат выборов горьким.

При этом в Германии заявили, что не верят, что Фридрих Мерц сможет обострить ситуацию с Россией. По словам главы АдГ Тино Крупаллы, президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, сможет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.