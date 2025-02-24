Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:55, 24 февраля 2025Мир

Пушков рассказал о возможных последствиях выборов в Германии

Пушков: По итогам выборов в Германии начнется падение экономики страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По итогам выборов в Германии продолжится падение экономики ФРГ. Останутся и проблемы с мигрантами, высказал мнение российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Итак, немцы выбрали нового канцлера. Со времен Римской империи подтверждено: когда нация вступает в период деградации, во главе ее оказываются руководители, которые не спасают ее, а лишь способствуют ее дальнейшему затуханию», — отметил он.

Сейчас это и происходит в Германии, добавил сенатор. Пушков напомнил, что 15 лет назад немецкий финансист Тилло Сарацин написал книгу «Германия: самоликвидация». С тех пор процесс продолжается, с той лишь разницей, что теперь его возглавит не Олаф Шольц, а Фридрих Мерц, считает российский сенатор.

По его мнению, при Мерце продолжится «вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами».

Ранее Фридрих Мерц заявил, что намерен сформировать новое правительство к 20 апреля. До этого Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах. Он назвал полученный результат выборов горьким.

При этом в Германии заявили, что не верят, что Фридрих Мерц сможет обострить ситуацию с Россией. По словам главы АдГ Тино Крупаллы, президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, сможет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США предупредили Украину о выплатах компенсации за военную помощь в течение сотен лет

      Австралия ввела новые санкции против десятков россиян и предприятий

      Женщина получила уведомление от камеры наблюдения у дома и узнала неприятную правду о муже

      Пушков рассказал о возможных последствиях выборов в Германии

      В Германии раскрыли способное уничтожить ВСУ решение Маска

      Мерц прокомментировал вопрос отправки европейских военных на Украину

      Швеция передаст Киеву системы ПВО на 113 миллионов долларов

      Россиянка описала столицу Мальдив фразой «страшно, когда ночью походишь»

      Правила начисления пенсии изменятся с 2026 года

      В Москве запустят беспилотный трамвай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше