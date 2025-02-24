Путин заявил о свободных руках Трампа на Украине

Путин: У Трампа на Украине свободны руки в отличие от лидеров Европы

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможности лидера США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Путин заявил, что Трамп обладает большим влиянием на урегулирование конфликта, чем лидеры Европы.

«В отличие от них действующий президент Соединенных Штатов, новый президент, вновь избранный президент, у него руки свободны», — отметил российский президент.

Ранее Путин дал оценку планам Трампа по Украине. «Он хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства», — отметил российский президент.