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20:27, 24 февраля 2025Забота о себе

Раскрыт оригинальный способ улучшить мужское здоровье

Уролог Алиев рассказал, что 15 минут смеха в день улучшают мужское здоровье
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Уролог Шамиль Алиев рассказал, что 15 минут смеха в день улучшают мужское здоровье. Оригинальный и неочевидный способ, благодаря которому можно поддерживать хорошее самочувствие, доктор раскрыл в разговоре с NEWS.ru.

«Смех действительно продлевает жизнь. Регулярный смех снижает уровень гормона кортизола, повышает иммунитет и даже укрепляет мышцы тазового дна, предотвращая недержание», — отметил Алиев.

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Доктор также добавил, что для достижения этого эффекта рекомендует смотреть комедии или выступления стендап-комиков в течение 15 минут в день.

Ранее кардиолог Алексей Утин рассказал, что регулярная физическая активность поможет улучшить самочувствие и прожить дольше. По его словам, спортивные нагрузки помогают не только поддерживать хорошую форму, но и на 31 процент снижают риск летального исхода от любых причин.

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