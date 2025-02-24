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20:15, 24 февраля 2025Ценности

Рианна описала свои модные образы фразой «это весело»

Певица Рианна призналась, что продумывает каждое появление на публике
Мария Винар

Фото: Hannah McKay / Reuters

Барбадосская певица Рианна описала свои модные образы фразой «это весело». Соответствующее интервью приводит издание Harper’s Bazaar.

37-летняя исполнительница рассказала, что тратит очень много энергии на подготовку к выходу из дома. По ее словам, ей нравится продумывать каждое свое появление на публике. «Надо нанести макияж, сделать прическу, а потом подойти к шкафу и выяснить, какие три вещи в этой комнате имеют смысл вместе? Ты проходишь сквозь туман. А мода — это так весело, и я скучаю по веселью», — призналась знаменитость.

Рианна отметила, что у нее был небольшой перерыв в модных выходах в свет. В настоящий момент она возвращается и снова получает от этого удовольствие. «Теперь я начинаю вспоминать, что мне в этом нравилось: сопоставление и соединение вещей, которые не имеют смысла. Моя мода всегда зависела от моего настроения, но оно на момент перешло в материнский режим», — объяснила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Рианна снялась в оголяющем тело наряде для Harper’s Bazaar.

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