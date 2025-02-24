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14:18, 24 февраля 2025Экономика

Российские банки оштрафовали за рекламу

ФАС оштрафовала четыре российских банка за ненадлежащую рекламу вкладов и счетов
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала четыре российских банка за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ФАС, спорную рекламу размещали на телевидении, рекламных конструкциях и своих приложениях. Так, Альфа-банк предлагал открыть бесплатный счет для инвестиций, публикуя информацию о предложении в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Кроме того, организация называла себя лучшим банком для бизнеса, не приводя критериев для такой оценки. При этом текст сносок также демонстрировали недолго.

Газпромбанк транслировал рекламу на конструкции в столице ии предлагал открыть вклад под 22 процента годовых. Однако сведения об иных условиях услуги в материалах отсутствовали. Похожую рекламу обнаружили у ВТБ — банк не представил дополнительные сведения по вкладу, который обещали открыть под 20 процентов.

В то же время Т-банк продвигал в мобильном приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. Как отмечают в ФАС, любая реклама, которая распространяется в интернете, должна содержать такую ссылку.

Всю перечисленную рекламу признали ненадлежащей, а банкам назначили административные штрафы общей стоимостью более 2,2 миллиона рублей.

Ранее заподозрили в нарушении Закона о рекламе заподозрили МТС, Один из рекламных роликов фирмы содержал утверждение: «МТС — лучший домашний интернет Москвы», однако при этом объективные критерии сравнения не были указаны. Также ФАС обязала компанию перечислить в бюджет России три миллиарда рублей доходов, полученных от повышения тарифов на связь.

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