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09:04, 24 февраля 2025Россия

Российские военные рассказали об ударах по ВСУ под Суджей трофейной техникой противника

РИА Новости: Под Суджей российские военные наносят удары по ВСУ их же техникой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Под Суджей в Курской области российские военные наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) трофейной техникой противника. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) переперошивают технику ВСУ и используют в своих целях. Речь, в основном, идет об украинских агродронах Vampir (официальное название «Бабы-яги» — прим. «Ленты.ру»)

«У нас около десяти сбитых "Вампиров". Несколько уже выполняют наши задачи, остальные доделываем. Бывает, пускаем дрон на запчасти. Все зависит от состояния», — рассказал боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Инженер.

По его словам, если раньше дроны сбивали из стрелкового оружия и привозили сильно поврежденными, то теперь их подавляют с помощью системы радиоэлектронной борьбы, что позволяет оставлять вооружение целым, лишь с небольшими поломками винтов и ножек.

«Иногда коптеры и сами падают из-за сильных холодов, которые сейчас установились в Курской области», — добавил Инженер.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. По последним данным, с начала вторжения на территорию российского региона украинские формирования потеряли более 62 450 военнослужащих. Среди потерь также техника, в том числе и западного производства.

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