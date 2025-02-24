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12:12, 24 февраля 2025Россия

Российские войска ударили по аэродромам ВСУ

Минобороны России отчиталось об ударе по аэродромам ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, поражение удалось нанести местам подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации украинских войск в 127 районах.

За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 71 беспилотник, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска уничтожили крупный логистический центр ВСУ в Днепропетровской области.

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