Минобороны России отчиталось об ударе по аэродромам ВСУ

Российские войска ударили по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, поражение удалось нанести местам подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации украинских войск в 127 районах.

За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 71 беспилотник, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска уничтожили крупный логистический центр ВСУ в Днепропетровской области.