Российский дрон разбил украинский пикап с мощной системой РЭБ и попал на видео

Shot: российский дрон «Князь Вандал» разбил украинский пикап с мощным РЭБ

Видео: Telegram-канал Shot

Российский дрон «Князь Вандал Новгородский» разбил украинский пикап с мощной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На записи видно само устройство под названием «Купол "Клевер"», расположенное между открытым кузовом и кабиной, и несколько антенн. Машина была обнаружена в Харьковской области, после чего в небо поднялся дрон на оптоволокне.

Пикап оказался медленнее дрона, а система РЭБ не смогла лишить управления российский БПЛА. По информации канала, экипаж украинского транспорта в количестве пяти человек не выжил.

16 февраля сообщалось, что российские военные впервые использовали в зоне специальной военной операции (СВО) тяжелый дрон-бомбардировщик на спутниковом управлении.