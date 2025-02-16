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22:08, 16 февраля 2025Наука и техника

Российские военные впервые ударили по ВСУ дроном на спутниковом управлении

РВ: Российские военные впервые ударили по ВСУ дроном на спутниковом управлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские военные впервые использовали в зоне специальной военной операции (СВО) тяжелый дрон-бомбардировщик на спутниковом управлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

Беспилотник грузоподъемностью до 35 килограммов атаковал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дачное в Донецкой народной республике. Дрон пролетел 16 километров и сбросил 4,5-килограммовые боеприпасы на блиндаж противника, после чего вернулся домой. Российские бойцы окрестили новинку «Кукушка».

В январе сообщалось, что российские проводные дроны «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), которые могут работать в условиях попыток противодействия средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, получили тепловизоры для круглосуточной работы.

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