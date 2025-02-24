Российский губернатор обвинил гинекологов в склонении женщин к абортам

Курганский губернатор Шумков обвинил гинекологов в склонении женщин к абортам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обвинил врачей-гинекологов в склонении женщин к абортам. Таким мнением глава российского региона поделился во время встречи с руководителем пролайферского фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. Свои комментарии Шумков опубликовал в Telegram-канале.

Он уверен, что медики идут на этот шаг под иностранным влиянием. «Значительной проблемой остается настрой самих гинекологов-акушеров, часть из которых застряли в 90-х, когда в медицине многое рулилось на гранты ВОЗ и других "людоедских" лавок, которые сейчас начали разгонять сами их хозяева», — отметил губернатор.

По мнению Шумкова, необходимо направлять на предотвращение абортов часть денег, заложенных в бюджете на прерывание беременности по ОМС.

Он подчеркнул, что российский народ должен «расти и развиваться».

Ранее сообщалось, что в Минздраве России предложили изменить медицинские показания для проведения аборта.