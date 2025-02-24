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15:01, 24 февраля 2025Бывший СССР

СБУ задержала двух настоятелей канонической УПЦ

СБУ сообщила о задержании двух настоятелей канонической УПЦ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Felipe Dana / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух настоятелей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Сообщается, что задержанные возглавляют храмы в западных областях Украины — Житомирской и Винницкой. Их обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также в антисемитских высказываниях.

«В своих сообщениях этот клирик унижал честь и достоинство представителей еврейского народа», — говорится в сообщении. Конкретных примеров преступлений ведомство не предоставило.

Ранее в контролируемом Украиной Покровске неизвестные устроили погром в Храме Николая Чудотворца, принадлежащем УПЦ. «Ночью вандалы осквернили храм в честь святого Николая Чудотворца в Покровске… Злоумышленники выломали храмовые двери, похитили церковные подсвечники, колокола, а также устроили погром в алтаре», — говорится в сообщении религиозного ведомства.

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