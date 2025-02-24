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15:47, 24 февраля 2025Ценности

Сестра Бьянки Цензори появилась на публике в худи с надписью на русском языке

Сестра Бьянки Цензори Анджелина надела на прогулку худи с надписью «Черные псы»
Мария Винар

Фото: Legion-media

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина появилась на публике в одежде с надписью на русском языке. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 20-летнюю девушку во время прогулки по улицам Мельбурна, Австралия. Она предстала перед камерами в спортивном костюме серого цвета, состоящем из штанов с низкой посадкой и худи, на котором было напечатано кириллицей «Черные псы». Известно, что данный комплект был создан дизайнером Гошей Рубчинским и представлен в капсульной коллекции бренда рэпера Канье Уэста YZY SPLY.

Кроме того, по информации журналистов, Цензори взяла с собой черную кожаную сумку марки Balenciaga и надела вельветовые кроссовки на танкетке Isabel Marant Bekett.

В октябре прошлого года сообщалось, что популярный российский певец Ваня Дмитриенко снялся для мерча Канье Уэста.

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