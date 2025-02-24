Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:03, 24 февраля 2025Наука и техника

SpaceX запустила более 8000 спутников Starlink

Spaceflight Now: Компания SpaceX запустила более 8000 спутников системы Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

К настоящему времени американская компания SpaceX успела запустить более 8000 спутников системы Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

По состоянию на 21 февраля на орбите оставалось 7078 спутников Starlink, остальные космические аппараты системы были сведены в атмосферу. В 2025 году SpaceX успела запустить около 400 спутников Starlink.

Ранее издание сообщило, что компания впервые посадила первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов.

В январе портал PCMag со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла заметило, что SpaceX стала чаще выводить спутники Starlink с орбиты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Все признаки теракта». На территории российского консульства произошел взрыв. Что об этом известно?

      В МЭА заявили о кризисе европейской промышленности из-за высоких цен на газ

      Военблогер рассказал о ходе новой операции в Курской области

      Звезда «Аноры» тренировалась в лагере для стриптизерш ради роли в фильме

      Российские войска ударили по аэродромам ВСУ

      В МИД назвали неприемлемый для России вариант завершения конфликта

      Режиссера фильма о Трампе обвинили в домогательствах

      Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

      ЕС ввел санкции против «Ленты.ру»

      Россиянин жестоко избил подростка в вейп-шопе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше