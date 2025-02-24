SpaceX запустила более 8000 спутников Starlink

Spaceflight Now: Компания SpaceX запустила более 8000 спутников системы Starlink

К настоящему времени американская компания SpaceX успела запустить более 8000 спутников системы Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

По состоянию на 21 февраля на орбите оставалось 7078 спутников Starlink, остальные космические аппараты системы были сведены в атмосферу. В 2025 году SpaceX успела запустить около 400 спутников Starlink.

Ранее издание сообщило, что компания впервые посадила первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов.

В январе портал PCMag со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла заметило, что SpaceX стала чаще выводить спутники Starlink с орбиты.