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15:20, 24 февраля 2025Наука и техника

США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов

Kapta Space создаст спутник непрерывного отслеживания движущихся наземных целей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Американская компания Kapta Space работает над созданием метаповерхностных антенн, которые позволят спутникам осуществлять непрерывное отслеживание медленно движущихся наземных объектов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Метаповерхностные антенны от обычных отличают меньшие размеры и масса. «Это технология высокого уровня готовности», — заявил генеральный директор компании Милтон Перк.

Основное внимание Kapta Space уделяет оборонному рынку. В 2023 году компания получила контракт на сумму около 1,8 миллиона долларов на исследования, а также допуск к секретной информации, необходимой для выполнения оборонных соглашений.

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По словам Перка, в Kapta Space активно работают над решением задачи отслеживания из космоса медленно движущихся наземных целей. В планы компании входит запуск двух-трех спутников для демонстрации соответствующей технологии.

Ранее издание сообщило, что Китай при помощи систем искусственного интеллекта задумал отправку миссии к границам Солнечной системы.

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